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Минобороны КНР: Ситуация с безопасностью в Китае становится более нестабильной

Минобороны КНР: Ситуация с безопасностью в Китае становится более нестабильной Неопределенность в сфере безопасности Китая возрастает, проблемы с сепаратизмом серьезны, военные задачи страны сложны и многообразны.
Другие страны
9 марта 2024 г. 16:00
Минобороны КНР: Ситуация с безопасностью в Китае становится более нестабильной

Неопределенность в сфере безопасности Китая возрастает, проблемы с сепаратизмом серьезны, военные задачи страны сложны и многообразны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил журналистам на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

У Цянь прокомментировал планы правительства Китая увеличить в 2024 году военный бюджет на 7,2%.

"Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьезна, ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной. Задачи военной борьбы являются трудными и многообразными. Мир далек от великой гармонии, армию необходимо укреплять", - отметил он.

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