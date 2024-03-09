Минобороны КНР: Ситуация с безопасностью в Китае становится более нестабильной

Неопределенность в сфере безопасности Китая возрастает, проблемы с сепаратизмом серьезны, военные задачи страны сложны и многообразны.

Неопределенность в сфере безопасности Китая возрастает, проблемы с сепаратизмом серьезны, военные задачи страны сложны и многообразны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил журналистам на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

У Цянь прокомментировал планы правительства Китая увеличить в 2024 году военный бюджет на 7,2%.

"Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьезна, ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной. Задачи военной борьбы являются трудными и многообразными. Мир далек от великой гармонии, армию необходимо укреплять", - отметил он.