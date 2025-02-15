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Минобороны КНДР: США могут обезопасить себя только отказом от угроз другим странам

Минобороны КНДР: США могут обезопасить себя только отказом от угроз другим странам Соединенные Штаты могут обеспечить свою безопасность только в случае, если откажутся от военных угроз и враждебной политики против других стран.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 08:27
Минобороны КНДР: США могут обезопасить себя только отказом от угроз другим странам

Соединенные Штаты могут обеспечить свою безопасность только в случае, если откажутся от военных угроз и враждебной политики против других стран.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом заявил представитель Минобороны КНДР, комментируя утверждения американских военных об угрозе со стороны Пхеньяна.

"Если США действительно ощущают тревогу за безопасность своей территории, то единственный путь для ее смягчения заключается в последовательном отказе от военной угрозы и враждебной политики в отношении самостоятельных суверенных государств", - отметил представитель военного ведомства.

Он также подчеркнул, что наращивание потенциала вооруженных сил КНДР позволяет "эффективно сдерживать все сегодняшние и будущие угрозы", и обеспечивает "стратегический паритет в регионе", что является "правом суверенного государства на самооборону".

Кроме того, отметил представитель Минобороны, США "продвигает создание системы ПРО под вывеской защиты своей территории", однако на самом деле эти шаги нацелены на "нанесение превентивного удара по другим странам и осуществление милитаризации космоса".

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Версия на азербайджанском языке KXDR: ABŞ yalnız digər ölkələri təhdid etməkdən imtina etməklə özünü qoruya bilər

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