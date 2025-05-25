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Минобороны КНДР: Рост расходов США на ядерное оружие угрожает миру на планете

Минобороны КНДР: Рост расходов США на ядерное оружие угрожает миру на планете Рост расходов США на ядерную компоненту вооруженных сил угрожает миру и безопасности на планете.
Другие страны
25 мая 2025 г. 07:20
Минобороны КНДР: Рост расходов США на ядерное оружие угрожает миру на планете

Рост расходов США на ядерную компоненту вооруженных сил угрожает миру и безопасности на планете.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом заявил начальник департамента политики Министерства обороны КНДР.

"Произвол США, пытающихся подавить самостоятельные суверенные государства с помощью военного превосходства в области ядерных вооружений, становится более откровенным. В частности, в апреле командующий американскими войсками в Республике Корея публично заявил о существовании плана ядерной войны с КНДР", - сказал чиновник.

По его словам, исходя из таких заявлений, нет смысла "рассуждать о том, кто станет основной целью модернизованных ядерных Вооруженных сил США".

Он также указал на проявления гегемонизма и авантюризма в политике США, включая планируемый военный бюджет на "астрономическую сумму в $1 трлн" и обсуждение строительства новой системы ПРО. По его словам, Вашингтон под предлогом внешних угроз создает условия для "крупнейшего в истории наращивания вооруженных сил" без справедливых или разумных оснований.

"Администрация США объявила о строительстве новой системы ПРО в материковой части страны, что чревато дисбалансом глобальной стратегической стабильности, а также опубликовала план по всестороннему обновлению трех типов ядерных стратегических ударных средств на десятилетие", - заявили в Пхеньяне.

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