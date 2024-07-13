Минобороны КНДР осудило совместное заявление лидеров США и Южной Кореи

Министерство обороны КНДР решительно осудило совместное заявление по итогам встречи лидеров США и Южной Кореи на полях саммита НАТО, а также новый документ о руководящих принципах работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) Сеула и Вашингтона.

Министерство обороны КНДР решительно осудило совместное заявление по итогам встречи лидеров США и Южной Кореи на полях саммита НАТО, а также новый документ о руководящих принципах работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) Сеула и Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"Наша армия будет всесторонне гарантировать безопасность государства мощной готовностью к сдерживанию ядерной войны", - сказано в комментарий ведомства.

Отмечается, что подписание США и Южной Кореей документа о руководящих принципах NCG показало "гнусный замысел" ускорить подготовку к ядерной войне против КНДР и осудило этот шаг как провокационный, угрожающий безопасности в регионе.

Ранее лидеры США и Южной Кореи встретились на полях саммита НАТО в Вашингтоне и выпустили совместное заявление, где подтвердили приверженность расширенному сдерживанию КНДР всеми имеющимися у США силами.