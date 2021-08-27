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Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога

Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог.
Другие страны
27 августа 2021 г. 08:27

Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

"Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", - сказал Ермекбаев.

"Всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов с различным интервалом времени", - уточнил он.

Министр также сообщил, что пожар и взрывы не повлияли на проведение не территории республики конкурсов Армейских международных игр (АрМИ).

"Два конкурса АрМИ проходят на большом расстоянии от того места, где мы находимся. Они продолжаются по плану", - сказал он.

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