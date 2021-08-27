Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога

Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог.
"Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", - сказал Ермекбаев.
"Всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов с различным интервалом времени", - уточнил он.
Министр также сообщил, что пожар и взрывы не повлияли на проведение не территории республики конкурсов Армейских международных игр (АрМИ).
"Два конкурса АрМИ проходят на большом расстоянии от того места, где мы находимся. Они продолжаются по плану", - сказал он.