Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога

Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог.

Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

"Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", - сказал Ермекбаев.

"Всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов с различным интервалом времени", - уточнил он.

Министр также сообщил, что пожар и взрывы не повлияли на проведение не территории республики конкурсов Армейских международных игр (АрМИ).

"Два конкурса АрМИ проходят на большом расстоянии от того места, где мы находимся. Они продолжаются по плану", - сказал он.