Минобороны Канады потратило $25,6 млн на непригодные для зимы спальные мешки

Минобороны Канады потратил 34,8 млн канадских долларов (25,6 млн долларов) на покупку партии зимних спальных мешков, которые оказались непригодными для низких температур.

Минобороны Канады потратило 34,8 млн канадских долларов (25,6 млн долларов) на покупку партии зимних спальных мешков, которые оказались непригодными для низких температур.

Как передает Report, об этом сообщает канадский телеканал CBC.

"Министерство обороны потратило более 34,8 млн долларов на покупку новых спальных мешков для сотен солдат, которые отправились на совместные с американскими военными учения на Аляску. Выяснилось, что в них было холодно даже в палатке с работающей печкой", - отмечает телеканал.

По этой причине Минобороны уже объявил новый тендер на разработку спального мешка, который должен отвечать соответствующим параметрам.