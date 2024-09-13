О нас

Минобороны Канады потратило $25,6 млн на непригодные для зимы спальные мешки

Минобороны Канады потратило $25,6 млн на непригодные для зимы спальные мешки Минобороны Канады потратил 34,8 млн канадских долларов (25,6 млн долларов) на покупку партии зимних спальных мешков, которые оказались непригодными для низких температур.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 16:49
Минобороны Канады потратило $25,6 млн на непригодные для зимы спальные мешки

Минобороны Канады потратило 34,8 млн канадских долларов (25,6 млн долларов) на покупку партии зимних спальных мешков, которые оказались непригодными для низких температур.

Как передает Report, об этом сообщает канадский телеканал CBC.

"Министерство обороны потратило более 34,8 млн долларов на покупку новых спальных мешков для сотен солдат, которые отправились на совместные с американскими военными учения на Аляску. Выяснилось, что в них было холодно даже в палатке с работающей печкой", - отмечает телеканал.

По этой причине Минобороны уже объявил новый тендер на разработку спального мешка, который должен отвечать соответствующим параметрам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Гран-при Азербайджана: началась вторая часть свободных заездов Формулы-1
Гран-при Азербайджана: началась вторая часть свободных заездов Формулы-1
13 сентября 2024 г. 17:08
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00
Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi