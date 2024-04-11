Минобороны Израиля пообещало увеличить объем помощи Газе до 500 грузовиков в день

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал обещание увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа до более 500 грузовиков в день.

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал обещание увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа до более 500 грузовиков в день.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, в общей сложности министр озвучил пять инициатив такого рода.

"Мы планируем наводнить Газу помощью и ожидаем, что очень скоро достигнем показателя 500 грузовиков в день", - сказал он. "Мы также ускорим проверки безопасности и усилим работу с международными партнерами", - добавил министр. "В прошлом месяце среднесуточный показатель составлял 213 грузовиков, а до этого было 170", - сказал Галант.

Во вторник, по его словам, в анклав были пропущены 467 грузовиков, еще 303 контейнера с гуманитарной помощью были сброшены с самолетов.

Среди других шагов он назвал начало доставки гуманитарной помощи в Газу через порт Ашдода и открытие нового пункта пропуска на севере. По данным газеты, речь может идти о КПП "Эрез". Кроме того, министр пообещал увеличить объем поставок гуманитарных грузов по двум маршрутам через Иорданию и наладить взаимодействие в этой области с ВВС королевства.

Глава военного ведомства пообещал извлечь уроки из инцидента с гибелью семи сотрудников World Central Kitchen и наладить механизм координации действий с международными организациями. По словам министра, Израиль также будет работать с США над проектом создания "искусственного острова" для консолидации и распределения гуманитарной помощи.