Минобороны Израиля: Операция в Газе займет еще не менее двух месяцев

Военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, оговоренная в соглашении по освобождению части удерживаемых в анклаве заложников, будет короткой.
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"Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий", - заявил министр.
Галант подчеркнул, что цель военной операции остается неизменной - уничтожение всей структуры палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.
"Мы намерены устранить ХАМАС как военную и правительственную структуру. С самых ранних стадий этой операции стало ясно, что ХАМАС понимает только язык силы", - добавил он.