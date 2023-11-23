Минобороны Израиля: Операция в Газе займет еще не менее двух месяцев

Военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, оговоренная в соглашении по освобождению части удерживаемых в анклаве заложников, будет короткой.

Военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, оговоренная в соглашении по освобождению части удерживаемых в анклаве заложников, будет короткой.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии - спецподразделения израильских ВМС.

"Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий", - заявил министр.

Галант подчеркнул, что цель военной операции остается неизменной - уничтожение всей структуры палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

"Мы намерены устранить ХАМАС как военную и правительственную структуру. С самых ранних стадий этой операции стало ясно, что ХАМАС понимает только язык силы", - добавил он.