Минобороны Израиля не ждет новой войны из-за Сирии

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Израиля Моше Яалон не ожидает, что обострение отношений с ливанским движением "Хезболлах" и поддерживающим его Ираном из-за гибели их боевиков и военнослужащих перерастет в новую войну на северных границах еврейского государства.

В интервью местному телеканалу i24 Яалон отказался подтвердить или опровергнуть причастность ВВС Израиля к удару по сирийской части Голанских высот, где, по данным зарубежных СМИ, погибли шестеро иранцев, в том числе генерал, и столько же активистов "Хезболлах", включая сына экс-лидера его боевого крыла.

"Израиль всегда обвиняют. Мы привыкли к тому, что нас обвиняют во всем, что происходит в регионе. Так же дело обстоит и в этот раз, но из-за угроз со стороны "Хезболлах" нам нужно быть готовыми", - приводит телеканал слова министра, пообещав полностью показать интервью с ним позднее.

"Мы не опасаемся эскалации ситуации в войну, но, тем не менее, должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Яалон. О погибших он отозвался так: "Плохие парни, все они". Пострадавшие стороны возложили ответственность за авиаудар по колонне машин на Израиль, пообещав не оставить его действия без ответа.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что по некоторым данным в военных частях на севере Израиля отменены отпуска и увольнительные, воздушное пространство над израильской частью Голан закрыто для полетов гражданской авиации, фермерам, имеющим наделы в приграничной зоне, рекомендовано не выходить в поля. По данным Второго канала израильского телевидения, на север переброшены батареи ПРО "Железный купол".