О нас

Минобороны Израиля: Наше сотрудничество с США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке

Минобороны Израиля: Наше сотрудничество с США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке Сотрудничество между Израилем и США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке.
Другие страны
26 января 2025 г. 19:08
Минобороны Израиля: Наше сотрудничество с США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке

Сотрудничество между Израилем и США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в своем поздравлении в соцсети X по случаю вступления в должность нового главы Пентагона Пита Хегсета.

"Мы продолжим укреплять оборонный альянс США и Израиля. Наше партнерство - несокрушимая сила. Мы одолеем тех, кто хочет нарушить стабильность в регионе", - написал израильский министр.

В письме особое внимание уделено координированным действиям против Ирана.

"Иран и его союзники продолжают угрожать региональной и глобальной стабильности. Предстоящие месяцы несут вызовы, требующие военной готовности, и предоставляют возможности для продвижения наших стратегических целей. Я уверен, что вместе мы сможем добиться долгосрочной стабильности и создать лучшее будущее для региона. Наряду с этим Израиль и США должны работать сообща, чтобы оставаться на передовой технологических, военных и промышленных возможностей", - отметил Кац.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: ABŞ ilə əməkdaşlığımız Yaxın Şərqdə təhlükəsizliyi təmin edəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi