Минобороны Израиля: Наше сотрудничество с США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке

Сотрудничество между Израилем и США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке.

Сотрудничество между Израилем и США обеспечит безопасность на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report , об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в своем поздравлении в соцсети X по случаю вступления в должность нового главы Пентагона Пита Хегсета.

"Мы продолжим укреплять оборонный альянс США и Израиля. Наше партнерство - несокрушимая сила. Мы одолеем тех, кто хочет нарушить стабильность в регионе", - написал израильский министр.

В письме особое внимание уделено координированным действиям против Ирана.

"Иран и его союзники продолжают угрожать региональной и глобальной стабильности. Предстоящие месяцы несут вызовы, требующие военной готовности, и предоставляют возможности для продвижения наших стратегических целей. Я уверен, что вместе мы сможем добиться долгосрочной стабильности и создать лучшее будущее для региона. Наряду с этим Израиль и США должны работать сообща, чтобы оставаться на передовой технологических, военных и промышленных возможностей", - отметил Кац.