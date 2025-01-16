О нас

Минобороны Израиля и ЦАХАЛ начали подготовку к реализации сделки по Газе

Минобороны Израиля и ЦАХАЛ начали подготовку к реализации сделки по Газе Министерство обороны и Армия Израиля (ЦАХАЛ) начали готовиться к реализации соглашения по освобождению удерживаемых в Газе заложников.
Другие страны
16 января 2025 г. 21:59
Минобороны Израиля и ЦАХАЛ начали подготовку к реализации сделки по Газе

Министерство обороны и Армия Израиля (ЦАХАЛ) начали готовиться к реализации соглашения по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац и генеральный директор Минобороны Эяль Замир провели в четверг совещание по оценке ситуации и распорядились, чтобы все возможности министерства были доступны для реализации сделки по освобождению заложников, приема возвращающихся заложников и поддержки их семей", - говорится в заявлении.

Напомним, что 15 декабря ХАМАС и Израиль достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. ХАМАС на первом этапе реализации сделки с Израилем освободит 33 заложника.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi