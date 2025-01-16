Минобороны Израиля и ЦАХАЛ начали подготовку к реализации сделки по Газе

Министерство обороны и Армия Израиля (ЦАХАЛ) начали готовиться к реализации соглашения по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

Министерство обороны и Армия Израиля (ЦАХАЛ) начали готовиться к реализации соглашения по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац и генеральный директор Минобороны Эяль Замир провели в четверг совещание по оценке ситуации и распорядились, чтобы все возможности министерства были доступны для реализации сделки по освобождению заложников, приема возвращающихся заложников и поддержки их семей", - говорится в заявлении.

Напомним, что 15 декабря ХАМАС и Израиль достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. ХАМАС на первом этапе реализации сделки с Израилем освободит 33 заложника.