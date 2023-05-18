Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране

Минобороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих.

Минобороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, об этом заявил глава ведомства Гуидо Крозетто, выступая на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне.

По его словам, речь идет, в том числе об обучении на военных объектах, расположенных на национальной территории.

Глава ведомства подтвердил, что Италия намерена принять участие в европейской инициативе по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) "при помощи персонала, который должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и Германию".

Украинским военным в Италии будут предложены специализированные учебные курсы.