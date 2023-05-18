Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране

Минобороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих.
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По его словам, речь идет, в том числе об обучении на военных объектах, расположенных на национальной территории.
Глава ведомства подтвердил, что Италия намерена принять участие в европейской инициативе по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) "при помощи персонала, который должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и Германию".
Украинским военным в Италии будут предложены специализированные учебные курсы.