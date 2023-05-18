О нас

Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране

Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране Минобороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих.
Другие страны
18 мая 2023 г. 23:07
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране

Минобороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, об этом заявил глава ведомства Гуидо Крозетто, выступая на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне.

По его словам, речь идет, в том числе об обучении на военных объектах, расположенных на национальной территории.

Глава ведомства подтвердил, что Италия намерена принять участие в европейской инициативе по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) "при помощи персонала, который должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и Германию".

Украинским военным в Италии будут предложены специализированные учебные курсы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi