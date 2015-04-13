Минобороны Ирана: Поставки российских С-300 укрепят сотрудничество Тегерана и Москвы

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Поставки российских комплексов С-300 внесут вклад в укрепление сотрудничества Тегерана и Москвы. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня журналистам представитель министерства обороны Ирана.

"Такое решение российской стороны укрепит наше взаимодействие и сотрудничество", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на поставки в Иран зенитно-ракетных комплексов С-300. "Указ снимает запрет на транзитное перемещение через территорию РФ (в том числе воздушным транспортом), вывоз с территории РФ в Исламскую Республику Иран, а также передачу Исламской Республике Иран вне пределов РФ с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом РФ зенитных ракетных систем С-300", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.