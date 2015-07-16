Минобороны Ирака заявило о прорыве обороны захваченного ИГ Эр-Рамади

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Представитель министерства обороны Ирака в четверг заявил о прорыве иракской армии в окрестностях города Эр-Рамади, который с мая находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Наши войска находятся на расстоянии нескольких километров от центра Эр-Рамади, мы вошли в окрестности города с нескольких сторон", - заявил пресс-секретарь главы оборонного ведомства Ирака Насир Нури.

Боевики в мае захватили стратегически важный город Эр-Рамади, административный центр провинции Анбар, который находится примерно в 100 километрах от столицы страны Багдада. Как сообщалось ранее, в понедельник началась крупномасштабная операция по освобождению провинции Анбар на западе Ирака, значительную часть которой в настоящее время контролируют боевики радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ).