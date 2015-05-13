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    Минобороны Ирака: Коалиция уничтожила "второго человека" в ИГ

    Аль-Афари считался верховным судьей вилайета Аравийский полуостров

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Международная коалиция ликвидировала "второго человека" в иерархии группировки "Исламское государство" Абу Аля Аль-Афари. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Ирака.

    "Силам международной коалиции, опираясь на точные сведения разведки, удалось направить авиаудар на второго человека в террористической группировке ИГ Абу Аля Аль-Афари", - сообщается на сайте министерства.

    Аль-Афари считался "верховным судьей вилайета (административной единицы - ред.) Аравийский полуостров", отмечается в заявлении ведомства.

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