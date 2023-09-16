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Минобороны Индии закупит вооружений на сумму $5,4 млрд

Минобороны Индии закупит вооружений на сумму $5,4 млрд Министерство обороны Индии одобрило девять предложений о закупках вооружений и оборудования на сумму порядка 450 млрд рупий (около $5,4 млрд).
Другие страны
16 сентября 2023 г. 00:14
Минобороны Индии закупит вооружений на сумму $5,4 млрд

Министерство обороны Индии одобрило девять предложений о закупках вооружений и оборудования на сумму порядка 450 млрд рупий (около $5,4 млрд).

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of India, соответствующее решение принято в ходе заседания Совета по оборонным закупкам.

Так, Минобороны республики в числе прочего одобрило предложение на приобретение 12 истребителей Су-30 МКИ. По словам источников в Минобороны, это будет самый современный вариант самолета Су-30 МКИ, оснащенный различными видами вооружений и оборудования индийского производства. Согласно требованию заказчика, самолет на более чем 60% будет состоять из комплектующих местного производства. Эти истребители выпускает индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии.

Также планируется приобретение новейших ракет "Дхрувастра" класса "воздух-земля" и модернизацию стоящих на вооружении самолетов "Дорнье".

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