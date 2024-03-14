Минобороны Индии заключило с HAL контракт на поставку 34 легких вертолетов Dhruv

Министерство обороны Индии подписало два контракта с базирующейся в индийском Бангалоре аэрокосмической и оборонной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на поставку 34 усовершенствованных легких вертолетов Dhruv.

Министерство обороны Индии подписало два контракта с базирующейся в индийском Бангалоре аэрокосмической и оборонной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на поставку 34 усовершенствованных легких вертолетов Dhruv.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило военное ведомство.

Стоимость контракта составила 80,7 млрд индийских рупий (около 1 млн долларов).

Из этой партии 25 вертолетов поступят на вооружение индийской армии для поисково-спасательных операций, перевозки личного состава и внутренних грузов, разведки и эвакуации раненых. Девять вертолетов Dhruv в его морской версии закуплены для береговой охраны.

В Минобороны отметили, что вертолет Dhruv доказал свою эффективность в разных климатических условиях, в том числе в высокогорных районах, таких как Ладакх и ледник Сиачен.