Минобороны Индии одобрило закупку 26 французских истребителей Rafale

Министерство обороны Индии дало разрешение на покупку 26 французских палубных истребителей Rafale M и 3 французских подводных лодок класса Scorpene.

Министерство обороны Индии дало разрешение на покупку 26 французских палубных истребителей Rafale M и 3 французских подводных лодок класса Scorpene.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источники сообщают, что индийское военное ведомство приняло решение о покупке французских самолетов и подлодок в то время, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Париж. В ходе этой поездки, как ожидается, Париж и Нью-Дели подпишут соответствующие контракты. Планируется, что истребителями Rafale М будет оснащен индийский авианосец Vikrant. Дизель-электрические субмарины класса Scorpene будут строиться на предприятиях компании Mazagon Dockyards Limited в Мумбаи.

В декабре прошлого года Франция завершила поставку Индии 36 истребителей Rafale в рамках подписанного в 2016 году соглашения на общую сумму около 8,8 млрд долларов. Самолеты производит французская компания Dassault Aviation.