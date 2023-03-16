Минобороны Индии одобрило закупки вооружений на 8,52 млрд долларов

Совет по оборонным закупкам Индии под председательством министра обороны республики Раджнатха Сингха одобрил приобретение военной техники и вооружений на сумму 705 84 млрд рупий ($8,52 млрд) для всех видов вооруженных сил.

Совет по оборонным закупкам Индии под председательством министра обороны республики Раджнатха Сингха одобрил приобретение военной техники и вооружений на сумму 705 84 млрд рупий ($8,52 млрд) для всех видов вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем пресс-релизе сообщила пресс-служба индийского военного ведомства.

Отмечается, что 98,9% приобретаемого оружия производится в Индии.

"Такой объем местных закупок не только подтолкнет индийскую промышленность к достижению цели "Атманирбхар Бхарат", но и в значительной степени снизит зависимость Индии от иностранных поставщиков", - заявило оборонное ведомство.

Закупки, в частности, включают 307 буксируемых 155-мм артиллерийских систем, 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos морского базирования производства совместного индийско-российского предприятия BrahMos Airspace, четыре ракетных эсминца и семь фрегатов, высокоточные вооружения для многофункциональных истребителей Су-30МКИ, вертолеты и системы электронной борьбы.