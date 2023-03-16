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Минобороны Индии одобрило закупки вооружений на 8,52 млрд долларов

Минобороны Индии одобрило закупки вооружений на 8,52 млрд долларов Совет по оборонным закупкам Индии под председательством министра обороны республики Раджнатха Сингха одобрил приобретение военной техники и вооружений на сумму 705 84 млрд рупий ($8,52 млрд) для всех видов вооруженных сил.
Другие страны
16 марта 2023 г. 21:25
Минобороны Индии одобрило закупки вооружений на 8,52 млрд долларов

Совет по оборонным закупкам Индии под председательством министра обороны республики Раджнатха Сингха одобрил приобретение военной техники и вооружений на сумму 705 84 млрд рупий ($8,52 млрд) для всех видов вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем пресс-релизе сообщила пресс-служба индийского военного ведомства.

Отмечается, что 98,9% приобретаемого оружия производится в Индии.

"Такой объем местных закупок не только подтолкнет индийскую промышленность к достижению цели "Атманирбхар Бхарат", но и в значительной степени снизит зависимость Индии от иностранных поставщиков", - заявило оборонное ведомство.

Закупки, в частности, включают 307 буксируемых 155-мм артиллерийских систем, 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos морского базирования производства совместного индийско-российского предприятия BrahMos Airspace, четыре ракетных эсминца и семь фрегатов, высокоточные вооружения для многофункциональных истребителей Су-30МКИ, вертолеты и системы электронной борьбы.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan 8,52 milyard dollar dəyərində silah alır

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