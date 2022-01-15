О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов

Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов Минобороны Индии начало пересмотр ряда иностранных оборонных контрактов, в том числе на покупку американских разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon,
Другие страны
15 января 2022 г. 17:29
Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов

Минобороны Индии начало пересмотр ряда иностранных оборонных контрактов, в том числе на покупку американских разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Republic World со ссылкой на источники.

"Министерство обороны приступило к рассмотрению импортных сделок в категории "Buy Global", которые полностью приобретаются у иностранных поставщиков. Ряд сделок был внесен министерством обороны в список для закрытия и отсрочки, и министерство обсуждает, могут ли они быть закрыты в пользу индийских поставщиков или разработчиков. Сделки по импорту, внесенные в этот список, включают системы противовоздушной обороны очень малой дальности, буксируемые артиллерийские орудия, ракеты класса "земля-воздух" вертикального запуска, корабельные беспилотные летательные системы, дополнительные самолеты наблюдения (Boeing) P-8I наряду с боевыми самолетами МиГ-29", - сообщили источники издания.

Термин "Buy Global" означает закупку напрямую у иностранного производителя без участия индийской промышленности.

Также в ходе прошедшего в пятницу заседания минобороны Индии отменило контракт на импорт ракет класса "земля-воздух" малой дальности и 14 вертолетов, при этом издание не указывает страну-производителя. Вместе с тем минобороны разрешило войскам заключить сделку по покупке ракет класса "воздух-земля" у Франции и капитальному ремонту российских вертолетов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Встреча глав МИД G7 пройдет 12-14 мая в Германии
Встреча глав МИД G7 пройдет 12-14 мая в Германии
15 января 2022 г. 17:40
Нуланд: США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения РФ в Украину
Нуланд: США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения РФ в Украину
15 января 2022 г. 16:12
Более 500 тыс. французов могут лишиться санитарных пропусков без бустерной прививки
Более 500 тыс. французов могут лишиться санитарных пропусков без бустерной прививки
15 января 2022 г. 16:06
На Королевство Тонга после извержения вулкана обрушилось цунами
На Королевство Тонга после извержения вулкана обрушилось цунами
15 января 2022 г. 15:50
Экс-министр юстиции Франции намерена баллотироваться в президенты в 2022 году
Экс-министр юстиции Франции намерена баллотироваться в президенты в 2022 году
15 января 2022 г. 15:06
Трамп планирует провести митинг в Техасе
Трамп планирует провести митинг в Техасе
15 января 2022 г. 12:43
В США в концертном зале произошла стрельба, есть пострадавшие
В США в концертном зале произошла стрельба, есть пострадавшие
15 января 2022 г. 12:16
В Японии зафиксировали первую смерть пациента с омикроном
В Японии зафиксировали первую смерть пациента с "омикроном"
15 января 2022 г. 12:01
Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене
Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене
15 января 2022 г. 07:24
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни
15 января 2022 г. 06:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi