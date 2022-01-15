Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов

Минобороны Индии начало пересмотр ряда иностранных оборонных контрактов, в том числе на покупку американских разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon,

Минобороны Индии начало пересмотр ряда иностранных оборонных контрактов, в том числе на покупку американских разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Republic World со ссылкой на источники.

"Министерство обороны приступило к рассмотрению импортных сделок в категории "Buy Global", которые полностью приобретаются у иностранных поставщиков. Ряд сделок был внесен министерством обороны в список для закрытия и отсрочки, и министерство обсуждает, могут ли они быть закрыты в пользу индийских поставщиков или разработчиков. Сделки по импорту, внесенные в этот список, включают системы противовоздушной обороны очень малой дальности, буксируемые артиллерийские орудия, ракеты класса "земля-воздух" вертикального запуска, корабельные беспилотные летательные системы, дополнительные самолеты наблюдения (Boeing) P-8I наряду с боевыми самолетами МиГ-29", - сообщили источники издания.

Термин "Buy Global" означает закупку напрямую у иностранного производителя без участия индийской промышленности.

Также в ходе прошедшего в пятницу заседания минобороны Индии отменило контракт на импорт ракет класса "земля-воздух" малой дальности и 14 вертолетов, при этом издание не указывает страну-производителя. Вместе с тем минобороны разрешило войскам заключить сделку по покупке ракет класса "воздух-земля" у Франции и капитальному ремонту российских вертолетов.