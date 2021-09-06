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Минобороны Гвинеи сообщило о проведении операций против мятежников

Минобороны Гвинеи сообщило о проведении операций против мятежников Министерство обороны Гвинеи заявило о проведении операций против мятежников, атаковавших в воскресенье президентский дворец в Конакри.
Другие страны
6 сентября 2021 г. 01:40

Министерство обороны Гвинеи заявило о проведении операций против мятежников, атаковавших в воскресенье президентский дворец в Конакри.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Однако президентская гвардия отразила атаку мятежников на дворец главы государства, - сообщили в министерстве. - Операции по обеспечению безопасности и зачистке продолжаются в целях восстановления порядка и мира. Президент республики и главнокомандующий Альфа Конде, а также правительство страны призывают людей к спокойствию и бдительности на протяжении всей военной операции".

Однако Минобороны ничего не сообщило о местонахождении президента Гвинеи. Между тем лидер мятежников командующий группой сил спецназначения полковник Мамади Думбуя объявил, что глава государства арестован подчиняющимися ему подразделениями и находится у них в руках.

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