Минобороны Германии выделит 4 тыс. солдат для оказания помощи беженцам

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Около четырех тысяч военнослужащих примут участие в процессе приема новых беженцев, сообщили в министерстве обороны Германии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ожидается, что в эти выходные в страну прибудут 40 тысяч мигрантов.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен сказала, что армия готова обеспечить техническую и логистическую поддержку.

Скорее всего, большинство беженцев будут размещены в армейских казармах.

Ожидается, что в субботу тысячи сторонников миграции пройдут маршем по ряду европейских городов. Ожидается и проведение маршей против мигрантов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со следующей недели власти страны будут арестовывать мигрантов, нелегально пересекающих границу страны.