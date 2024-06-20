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Минобороны Германии хочет закупить свыше 100 танков Leopard 2 новейшей модификации

Минобороны Германии хочет закупить свыше 100 танков Leopard 2 новейшей модификации Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей модификации, стоимость которых составит около 3 млрд евро.
Другие страны
20 июня 2024 г. 16:49
Минобороны Германии хочет закупить свыше 100 танков Leopard 2 новейшей модификации

Министерство обороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским оборонным концерном KNDS о производстве для бундесвера 105 Leopard 2 новейшей модификации, стоимость которых составит около 3 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства.

Согласно документу, министерство планирует заключить с KNDS контракт на поставку до 2030 года 105 танков Leopard-2A8 за 2,93 млрд евро. Также в документе отмечается, что поставка танков покроет нужды размещенной в Литве бригады бундесвера.

Германская армия сейчас располагает 310 танками Leopard различных модификаций. Ранее KNDS представил на выставке в Париже две модификации танков Leopard 2 (A-RC 3.0 ) и Leclerc, которые рассматриваются в качестве промежуточного этапа к разрабатываемому Францией и Германией концепту танка будущего.

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