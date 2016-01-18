​Минобороны Германии: Отправка сухопутных войск в Сирию стала бы ошибкой Запада

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Страны Запада не должны отправлять сухопутные войска на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой Bild.

"Нет, в нынешнем положении западные сухопутные войска были бы неверным ответом. Нам следует обучать и вооружать местные силы, как было в Ираке. Они смогут в случае победы перенять на себя долгосрочную ответственность за безопасность. Кроме того мы только что отправили наши самолеты-разведчики "Торнадо" в область конфликта. Этот шаг был уместным и правильным", - сказала фон дер Ляйен.

Члены правительства ФРГ ранее неоднократно исключали возможность отправки сухопутных сил в Сирию.