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    ​Минобороны Германии: Отправка сухопутных войск в Сирию стала бы ошибкой Запада

    Члены правительства ФРГ ранее неоднократно исключали возможность отправки сухопутных сил в Сирию

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Страны Запада не должны отправлять сухопутные войска на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой Bild. 

    "Нет, в нынешнем положении западные сухопутные войска были бы неверным ответом. Нам следует обучать и вооружать местные силы, как было в Ираке. Они смогут в случае победы перенять на себя долгосрочную ответственность за безопасность. Кроме того мы только что отправили наши самолеты-разведчики "Торнадо" в область конфликта. Этот шаг был уместным и правильным", - сказала фон дер Ляйен. 

    Члены правительства ФРГ ранее неоднократно исключали возможность отправки сухопутных сил в Сирию.

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