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    ​Минобороны ФРГ опровергло сообщения о немецком спецназе в Сирии

    В Сирии нет немецкого спецназа, утверждения Сирии не соответствуют действительности

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Германии опровергло сообщения о присутствии спецназа ФРГ на территории Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель министерства обороны.

    "В Сирии нет немецкого спецназа, утверждения Сирии не соответствуют действительности", - приводит агентство Reuters его слова.

    Ранее, по информации агентства SANA, министерство иностранных дел Сирии заявило, что считает присутствие в стране французского и немецкого спецназа неприкрытой агрессией и посягательством на суверенитет САР .

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