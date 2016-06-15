​Минобороны ФРГ опровергло сообщения о немецком спецназе в Сирии

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Германии опровергло сообщения о присутствии спецназа ФРГ на территории Сирии.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель министерства обороны.
"В Сирии нет немецкого спецназа, утверждения Сирии не соответствуют действительности", - приводит агентство Reuters его слова.
Ранее, по информации агентства SANA, министерство иностранных дел Сирии заявило, что считает присутствие в стране французского и немецкого спецназа неприкрытой агрессией и посягательством на суверенитет САР .
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook