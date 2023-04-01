Минобороны: ФРГ не сможет решить все проблемы с материально-технической базой в ближайшие годы

Вооруженные силы ФРГ не смогут решить все проблемы с материально-технической базой в ближайшие годы.

Вооруженные силы ФРГ не смогут решить все проблемы с материально-технической базой в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag.

"Перед Бундесвером стоят три задачи - оборона страны и [Североатлантического] альянса, а также участие в международных операциях. Это требует способностей, подкрепленных материально-технической базой и личным составом. Все мы знаем, что к 2030 году существующие пробелы невозможно до конца восполнить. Именно поэтому мы должны расставлять приоритеты. Одним из таких приоритетов является защита восточного фланга НАТО", - сказал он.

"Мы не можем за один срок в правительстве восполнить те пробелы, которые появились за последние 30 лет", - добавил Писториус.

Отвечая на вопрос, нужно ли переводить экономику ФРГ на военные рельсы, министр ответил: "Такая военная экономика означала бы перестройку всей экономики таким образом, будто ФРГ является стороной войны. Но это не так, поэтому это не обсуждается".