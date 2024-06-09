Минобороны ФРГ намерено значительно увеличить резерв Бундесвера

Министерство обороны Германии разрабатывает планы по созданию значительно усиленного резерва Бундесвера (ВС ФРГ). Резервистов также следует, как и во времена холодной войны, обучать и оснащать таким образом, чтобы они могли усиливать или заменять действую

Министерство обороны Германии разрабатывает планы по созданию значительно усиленного резерва Бундесвера (ВС ФРГ). Резервистов также следует, как и во времена холодной войны, обучать и оснащать таким образом, чтобы они могли усиливать или заменять действующие войска в бою.

Как передает Report , об этом заявил агентству DPA генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора Бундесвера Александр Хоппе.

"Я убежден, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать Бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны альянса", - сказал Хоппе.

Целью военных планировщиков является наличие в будущем до 60 тыс. мужчин и женщин в качестве резервистов так называемого базового назначения. Минобороны также изучает, насколько велико количество людей, которые вообще могут быть призваны и пригодны к службе в случае обороны.

Эта группа большая, но она сокращается с тех пор, как обязательный призыв на военную службу был отменен в 2011 году, пишет DPA.

"Там разные цифры. Мы предполагаем, что есть около 800 тыс., которые еще могут быть призваны. В принципе, это все, кто когда-то проходил службу в Бундесвере, вышел в отставку и находится в возрастных границах, в том числе последние призывники", - сказал Хоппе.

"Но если вы посмотрите на проблему возраста, то поймете, что с каждым годом их становится все меньше. Это означает, что мы должны противодействовать этому, а также находить и набирать дополнительные кадры для резерва", - резюмировал генерал-лейтенант.