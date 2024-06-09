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Минобороны ФРГ намерено значительно увеличить резерв Бундесвера

Минобороны ФРГ намерено значительно увеличить резерв Бундесвера Министерство обороны Германии разрабатывает планы по созданию значительно усиленного резерва Бундесвера (ВС ФРГ). Резервистов также следует, как и во времена холодной войны, обучать и оснащать таким образом, чтобы они могли усиливать или заменять действую
Другие страны
9 июня 2024 г. 13:49
Минобороны ФРГ намерено значительно увеличить резерв Бундесвера

Министерство обороны Германии разрабатывает планы по созданию значительно усиленного резерва Бундесвера (ВС ФРГ). Резервистов также следует, как и во времена холодной войны, обучать и оснащать таким образом, чтобы они могли усиливать или заменять действующие войска в бою.

Как передает Report, об этом заявил агентству DPA генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора Бундесвера Александр Хоппе.

"Я убежден, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать Бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны альянса", - сказал Хоппе.

Целью военных планировщиков является наличие в будущем до 60 тыс. мужчин и женщин в качестве резервистов так называемого базового назначения. Минобороны также изучает, насколько велико количество людей, которые вообще могут быть призваны и пригодны к службе в случае обороны.

Эта группа большая, но она сокращается с тех пор, как обязательный призыв на военную службу был отменен в 2011 году, пишет DPA.

"Там разные цифры. Мы предполагаем, что есть около 800 тыс., которые еще могут быть призваны. В принципе, это все, кто когда-то проходил службу в Бундесвере, вышел в отставку и находится в возрастных границах, в том числе последние призывники", - сказал Хоппе.

"Но если вы посмотрите на проблему возраста, то поймете, что с каждым годом их становится все меньше. Это означает, что мы должны противодействовать этому, а также находить и набирать дополнительные кадры для резерва", - резюмировал генерал-лейтенант.

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