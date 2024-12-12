Минобороны ФРГ намерено начать переговоры с "Хайат Тахрир аш-Шам"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намерении начать переговоры с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намерении начать переговоры с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом он заявил в ходе визита в Эрбиль

"Мы поговорим с политическим крылом "Хайат Тахрир аш-Шам" как можно скорее, все вместе. Что касается Сирии, а особенно ее севера и курдской части, то здесь многое будет зависеть от того, что сейчас сделают правители Сирии", - сказал Писториус.

За словами, по его мнению, должны последовать действия. Писториус также добавил, что после ухода Асада ситуация в Сирии не может измениться мгновенно - на это требуется время и поддержка.