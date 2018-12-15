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    Минобороны ФРГ намерено купить новый Airbus после ЧП с самолетом Меркель

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны ФРГ намерено приобрести по меньшей мере один дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350 после того, как в конце ноября самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По информации немецкого издания Bild am Sonntag, соответствующие планы представила в среду министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Средства на приобретение лайнера планируется запросить из государственного бюджета. Стоимость самолета составит в зависимости от новизны и оснащения 200-300 миллионов евро.

    "То, что канцлер опоздала на саммит G20, было обидно. Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим количество экипажей и рассмотрим приобретение одного или двух новых дальнемагистральных самолетов", - заявила глава минобороны ФРГ.

    Напомним, что в конце ноября самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе. В результате канцлер Германии опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.

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