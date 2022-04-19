Минобороны Финляндии объявило об оказании дополнительной военной помощи Украине

Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства обороны республики, опубликованном во вторник на его официальном сайте.

"По предложению правительства президент республики сегодня, 19 апреля 2022 года, принял решение о том, что Финляндия направит в Украину дополнительную помощь в виде средств обороны", - говорится в сообщении.

При этом состав пакета, способ и график его доставки не разглашаются, "чтобы гарантировать, что помощь будет доставлена по назначению".

В ведомстве уточнили, что при принятии этого решения учитывались как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны Финляндии.