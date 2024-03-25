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Минобороны: Эстония помогает Украине закупать оружие и технику на мировых рынках

Минобороны: Эстония помогает Украине закупать оружие и технику на мировых рынках Эстония помогает ВСУ закупать оружие и технику на мировых оружейных рынках.
Другие страны
25 марта 2024 г. 14:30
Минобороны: Эстония помогает Украине закупать оружие и технику на мировых рынках

Эстония помогает ВСУ закупать оружие и технику на мировых оружейных рынках.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, между министерствами обороны Эстонии и Украины существует договоренность о том, что Эстония будет оказывать содействие украинской стороне в этом вопросе.

"Мы занимаемся закупками для Украины. Все делается на деньги Украины. С нашей стороны закупки, запрошенные Украиной, организует центр оборонных инвестиций, действующий в структуре министерства обороны. У центра есть необходимые контакты в мире для закупок", - сказал он.

Певкур отметил, что посредничество эстонской стороны связано с ускорением процесса закупок.

"У нас очень хорошие связи по всему миру. У нас есть возможность все согласовать и доставить, и логистика очень хорошая", - заверил министр, при этом не уточнил какие системы вооружения Эстония помогает Украине закупить за рубежом, а также о финансовых объемах закупок.

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