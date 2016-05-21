Минобороны Египта распространило фото обломков лайнера EgyptAir

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Египетские военные опубликовали первые фотографии обломков самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir.

Как сообщает Report, на фотографиях, опубликованных египетским министерством обороны, видны обломки фюзеляжа, спасательный жилет и обломки самолетного кресла.

Ранее власти Греции сообщали, что египетский лайнер совершил два крутых маневра, после чего начал резко терять высоту и рухнул в море.

В пятницу правительство Греции сообщило об обнаружении в Средиземном море обломков, багажа и останков людей с пропавшего накануне самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir.

Обломки будут изучать эксперты из Египта, Франции и Британии, а также сотрудники компании-производителя самолета Airbus.

Ранее выяснилось, что за несколько минут до крушения в в салоне авиалайнера сработали детекторы дыма. Официальных версий причины катастрофы пока не выдвигалось.