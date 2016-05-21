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    Минобороны Египта распространило фото обломков лайнера EgyptAir

    Найдены обломки фюзеляжа, спасательный жилет и обломки самолетного кресла

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Египетские военные опубликовали первые фотографии обломков самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir.

    Как сообщает Report, на фотографиях, опубликованных египетским министерством обороны, видны обломки фюзеляжа, спасательный жилет и обломки самолетного кресла. 

    Ранее власти Греции сообщали, что египетский лайнер совершил два крутых маневра, после чего начал резко терять высоту и рухнул в море.

    В пятницу правительство Греции сообщило об обнаружении в Средиземном море обломков, багажа и останков людей с пропавшего накануне самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir.

    Обломки будут изучать эксперты из Египта, Франции и Британии, а также сотрудники компании-производителя самолета Airbus.

    Ранее выяснилось, что за несколько минут до крушения в в салоне авиалайнера сработали детекторы дыма. Официальных версий причины катастрофы пока не выдвигалось.

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