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Минобороны Дании: Украина получит первые танки Leopard в мае

Минобороны Дании: Украина получит первые танки Leopard в мае Копенгаген, Берлин и Амстердам передадут киевским властям первые танки Leopard 1 в начале мая.
Другие страны
11 марта 2023 г. 16:35
Минобороны Дании: Украина получит первые танки Leopard в мае

Копенгаген, Берлин и Амстердам передадут киевским властям первые танки Leopard 1 в начале мая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил и.о. министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена.

"Сможем поставить от 80 до 90 танков в течение 2023 года. Они будут доставляться непрерывно, потому что их необходимо включать в учебные мероприятия с украинскими солдатами... Поэтому мы полагаем, что они будут поставляться в больших количествах примерно с начала мая и до конца года", - заявил политик.

В феврале правительство Германии одобрило поставку Украине 178 машин Leopard 1 A5.

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