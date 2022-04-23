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Минобороны Чехии запросило об увеличении бюджета из-за ситуации в Украине

Минобороны Чехии запросило об увеличении бюджета из-за ситуации в Украине Министерство обороны Чехии направило в Минфин запрос об увеличении своего бюджета на 1,4 млрд крон (примерно 56 млн евро).
Другие страны
23 апреля 2022 г. 13:53
Минобороны Чехии запросило об увеличении бюджета из-за ситуации в Украине

Министерство обороны Чехии направило в Минфин запрос об увеличении своего бюджета на 1,4 млрд крон (примерно 56 млн евро).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу информационное агентство CTK.

Затребованные средства будут направлены для срочного приобретения военной техники и прочего необходимого для укрепления обороноспособности республики. Главным образом, согласно агентству, они пойдут на покупку грузовых автомобилей повышенной проходимости "Татра", которые производятся на одноименно заводе в городе Копрживнице на северо-востоке Чехии.

Минобороны обосновывает необходимость укрепления обороноспособности Чехии и ускоренного проведения закупок современной техники для национальных ВС действиями РФ в Украине. Недавно бюджет военного ведомства был увеличен на 1 млрд крон (около €40 млн), до 89,15 млрд крон (примерно €3,366 млрд), отметило CTK.

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