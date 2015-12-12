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    ​Минобороны: Британия не будет отправлять наземные войска в Ирак и Сирию

    Министр обороны страны отметил, что Ирак не хочет видеть британские войска на своей территории

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания не планирует отправлять наземные войска в Ирак и Сирию.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны страны Майкл Фэллон на встрече с американским коллегой Эштоном Картером.

    "Мы не предполагаем отправку наземных войск в Ирак или в Сирию", — цитирует слова Фэллона РИА «Новости».

    Он отметил, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади на их встрече в Багдаде «очень четко дал понять, что они не хотят видеть британские войска на своей территории, как не хотят видеть и американские войска».

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