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Минобороны Британии запретило военнослужащим отправляться в Украину

Минобороны Британии запретило военнослужащим отправляться в Украину Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольно отправляться на территорию Украины.
Другие страны
9 марта 2022 г. 08:04
Минобороны Британии запретило военнослужащим отправляться в Украину

Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольно отправляться на территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Independent.

"Всем военнослужащим запрещено выезжать в Украину до дальнейшего уведомления", - заявил представитель министерства обороны.

"Военнослужащие, отправляющиеся в Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями", - говорится в заявлении оборонного ведомства. Данное положение относится в том числе и к тем сотрудникам, которые в настоящее время находятся в увольнении.

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