Минобороны Британии запретило военнослужащим отправляться в Украину

Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольно отправляться на территорию Украины.
"Всем военнослужащим запрещено выезжать в Украину до дальнейшего уведомления", - заявил представитель министерства обороны.
"Военнослужащие, отправляющиеся в Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями", - говорится в заявлении оборонного ведомства. Данное положение относится в том числе и к тем сотрудникам, которые в настоящее время находятся в увольнении.