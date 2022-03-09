Минобороны Британии запретило военнослужащим отправляться в Украину

Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольно отправляться на территорию Украины.

Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольно отправляться на территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Independent.

"Всем военнослужащим запрещено выезжать в Украину до дальнейшего уведомления", - заявил представитель министерства обороны.

"Военнослужащие, отправляющиеся в Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями", - говорится в заявлении оборонного ведомства. Данное положение относится в том числе и к тем сотрудникам, которые в настоящее время находятся в увольнении.