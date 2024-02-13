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Минобороны Великобритании заморозило до конца марта новые капитальные расходы

Минобороны Великобритании заморозило до конца марта новые капитальные расходы Минобороны Соединенного Королевства заморозило до конца марта (завершения 2023-2024 финансового года) новые капитальные расходы из-за инфляции и увеличения затрат на зарплаты военнослужащим с осени прошлого года.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 15:15
Минобороны Великобритании заморозило до конца марта новые капитальные расходы

Минобороны Соединенного Королевства заморозило до конца марта (завершения 2023-2024 финансового года) новые капитальные расходы из-за инфляции и увеличения затрат на зарплаты военнослужащим с осени прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Повышение заработной платы несколько месяцев назад обошлось примерно в 800 млн фунтов стерлингов (свыше $1 млрд) и ее фактически пришлось профинансировать из капитального бюджета МО. Это решение ставит под вопрос одобрение в ближайшие недели ряда исследовательских проектов в области искусственного интеллекта и кибертехнологий. Кроме того, подобная мера скажется на участии представителей королевства в международном проекте "Конвергенция" - встрече нынешней весной стран-союзников в Калифорнии по поводу инноваций.

По словам источников в Минобороны, они не могут припомнить за последнее десятилетие ни одного подобного замораживания новых капитальных расходов. "Бюджетное давление", как отмечает издание, стало ощутимым минувшей осенью, когда чиновникам министерства обороны сообщили, что ведомство "будет покрывать только основные командировочные расходы".

Согласно заявлению официального представителя Минобороны, ведомство "не признает подобные претензии". "Как и ранее, мы продолжаем анализировать финансовую деятельность на оставшуюся часть года в рамках эффективного управления средствами, чтобы гарантировать, что МО работает в рамках выделенного ему финансирования", - уточнил он.

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