Минобороны Британии вложит 5,8 млрд долларов в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками

Правительство Великобритании в ближайшие 10 лет планирует вложить 4,6 млрд фунтов стерлингов (5,8 млрд долларов) в разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оснащение ими вооруженных сил.

Правительство Великобритании в ближайшие 10 лет планирует вложить 4,6 млрд фунтов стерлингов (5,8 млрд долларов) в разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оснащение ими вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном Минобороны страны документе с кратким изложением стратегии развития "оборонных беспилотных систем".

"Возвращение войны в Европу показало необходимость в надежном, эффективном и гибком подходе к вопросу оборонных закупок. После того как Украине были поставлены тысячи логистических, разведывательных, ударных и морских беспилотников, представленная стратегия описывает то, как оборонное ведомство будет извлекать уроки из этого важного партнерства для расширения оперативных возможностей Королевских ВМС, Королевских ВВС и Британской армии, которые будут объединены Стратегическим командованием".

Британские власти заявляют о стремлении страны "стать мировым лидеров в сфере беспилотных оборонных систем", используя возможности государства и частных компаний.

Первоначальным приоритетом стратегии называется успешное выполнение плана поставок БПЛА Украине, что позволит отрасли "продолжать учиться на уроках с передовой", налаживать цепочки поставок и масштабировать закупки.