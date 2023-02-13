Минобороны Британии требует увеличить военный бюджет на 20 процентов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в связи с войной в Украине и высокой инфляцией выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в связи с войной в Украине и высокой инфляцией выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Уоллес требует от главы Минфина Джереми Ханта увеличить годовой оборонный бюджет на сумму от 8 млрд фунтов стерлингов ($9,6 млрд) до 11 млрд фунтов стерлингов ($13,2 млрд). В настоящее время британский военный бюджет составляет 48,6 млрд фунтов ($58,5 млрд) в год. Согласно ранее озвученным планам, в годовом выражении он должен вырасти на 700 млн фунтов ($845 млн) к 2025 году.

При этом, согласно источникам, Минфин отказывается повышать финансирование Минобороны ввиду наличия у правительства других приоритетов, в том числе в сфере здравоохранения. В то же время неназванные представители военного ведомства, слова которых приводит издание, указывают, что дополнительные средства нужны не для закупки новой боевой техники, а для поддержания вооруженных сил в нынешнем состоянии. Они отмечают, что инфляция в королевстве, достигшая рекордно высокого за 40 лет показателя в 10,5% в годовом исчислении, "особенно сказывается на Минобороны", поскольку ведомство ежегодно направляет около 14 млрд фунтов ($16,8 млрд) на закупки обмундирования.