О нас

Минобороны Британии требует увеличить военный бюджет на 20 процентов

Минобороны Британии требует увеличить военный бюджет на 20 процентов Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в связи с войной в Украине и высокой инфляцией выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 05:44
Минобороны Британии требует увеличить военный бюджет на 20 процентов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в связи с войной в Украине и высокой инфляцией выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Уоллес требует от главы Минфина Джереми Ханта увеличить годовой оборонный бюджет на сумму от 8 млрд фунтов стерлингов ($9,6 млрд) до 11 млрд фунтов стерлингов ($13,2 млрд). В настоящее время британский военный бюджет составляет 48,6 млрд фунтов ($58,5 млрд) в год. Согласно ранее озвученным планам, в годовом выражении он должен вырасти на 700 млн фунтов ($845 млн) к 2025 году.

При этом, согласно источникам, Минфин отказывается повышать финансирование Минобороны ввиду наличия у правительства других приоритетов, в том числе в сфере здравоохранения. В то же время неназванные представители военного ведомства, слова которых приводит издание, указывают, что дополнительные средства нужны не для закупки новой боевой техники, а для поддержания вооруженных сил в нынешнем состоянии. Они отмечают, что инфляция в королевстве, достигшая рекордно высокого за 40 лет показателя в 10,5% в годовом исчислении, "особенно сказывается на Минобороны", поскольку ведомство ежегодно направляет около 14 млрд фунтов ($16,8 млрд) на закупки обмундирования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya Müdafiə Nazirliyi hərbi büdcənin 20% artırılmasının tərəfdarıdır

Самое важное

МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi