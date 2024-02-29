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Минобороны Британии: Российские войска продвинулись в Украине

Минобороны Британии: Российские войска продвинулись в Украине Минобороны Британии: Российские войска продвинулись в Украине
Другие страны
29 февраля 2024 г. 14:50
Минобороны Британии: Российские войска продвинулись в Украине

Территория к западу от украинского города Авдеевки остается центром наступления российской армии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на странице в социальной сети "Х".

"Россия захватила город 17 февраля и с тех пор продвинулась примерно на 6 км от центра города. РФ почти наверняка взяла под свой контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степовое и Северное", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что эти тактические достижения служат прежде всего консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.

"Россия также, вероятно, стремится нарастить импульс на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться", - отмечают в британском Минобороны.

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Версия на английском языке British MoD: Russian troops advance in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Britaniya MN: Rusiya ordusu Ukraynada irəliləyib

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