Минобороны Британии подписало новый контракт с производителем Storm Shadow на сумму $8,5 млрд

Минобороны Великобритании возобновило сотрудничество с корпорацией MBDA, европейским разработчиком и производителем ракетных систем, для восполнения запасов ракет Storm Shadow, которыми королевство снабжает Украину.

Минобороны Великобритании возобновило сотрудничество с корпорацией MBDA, европейским разработчиком и производителем ракетных систем, для восполнения запасов ракет Storm Shadow.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении британского министра обороны Джона Хили.

"Это 10-летнее сотрудничество обеспечит более быструю и дешевую поставку этих успешных на поле боя оружейных комплексов", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что стоимость контракта составляет 6,5 млрд фунтов (8,45 млрд долларов), что позволит сохранить более 5,5 тыс. рабочих мест в стране.

"Как министр обороны я хочу убрать политику из сферы нацбезопасности, чтобы мы смогли продолжить важную работу, начатую предыдущим правительством, в интересах безопасности страны", - заявил Хили.

Британское правительство поставляет в Украину ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.