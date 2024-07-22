О нас

Минобороны Британии подписало новый контракт с производителем Storm Shadow на сумму $8,5 млрд

Минобороны Британии подписало новый контракт с производителем Storm Shadow на сумму $8,5 млрд Минобороны Великобритании возобновило сотрудничество с корпорацией MBDA, европейским разработчиком и производителем ракетных систем, для восполнения запасов ракет Storm Shadow, которыми королевство снабжает Украину.
Другие страны
22 июля 2024 г. 21:00
Минобороны Британии подписало новый контракт с производителем Storm Shadow на сумму $8,5 млрд

Минобороны Великобритании возобновило сотрудничество с корпорацией MBDA, европейским разработчиком и производителем ракетных систем, для восполнения запасов ракет Storm Shadow.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении британского министра обороны Джона Хили.

"Это 10-летнее сотрудничество обеспечит более быструю и дешевую поставку этих успешных на поле боя оружейных комплексов", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что стоимость контракта составляет 6,5 млрд фунтов (8,45 млрд долларов), что позволит сохранить более 5,5 тыс. рабочих мест в стране.

"Как министр обороны я хочу убрать политику из сферы нацбезопасности, чтобы мы смогли продолжить важную работу, начатую предыдущим правительством, в интересах безопасности страны", - заявил Хили.

Британское правительство поставляет в Украину ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Хуситы заявили о восстановили работы порта Ходейда после авиударов
Хуситы заявили о восстановили работы порта Ходейда после авиударов
22 июля 2024 г. 21:14
Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана продлен по новому обвинению в злоупотреблении властью
Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана продлен по новому обвинению в злоупотреблении властью
22 июля 2024 г. 20:50
Акции протеста в Бангладеш приостановлены на двое суток
Акции протеста в Бангладеш приостановлены на двое суток
22 июля 2024 г. 20:42
В Эфиопии число погибших при сходе оползня возросло до 55 человек
В Эфиопии число погибших при сходе оползня возросло до 55 человек
22 июля 2024 г. 20:32
СМИ: Штамм коронавируса FLiRT вызвал волну заражений в Нидерландах
СМИ: Штамм коронавируса FLiRT вызвал волну заражений в Нидерландах
22 июля 2024 г. 20:30
Иран заявил о готовности возобновить ядерную сделку
Иран заявил о готовности возобновить ядерную сделку
22 июля 2024 г. 20:14
В результате обстрелов в районе Хан-Юниса погибли 49 человек
В результате обстрелов в районе Хан-Юниса погибли 49 человек
22 июля 2024 г. 19:48
Бывший госсекретарь США Помпео стал советником японской Nippon Steel
Бывший госсекретарь США Помпео стал советником японской Nippon Steel
22 июля 2024 г. 19:22
Президент Эстонии утвердил новый состав правительства
Президент Эстонии утвердил новый состав правительства
22 июля 2024 г. 19:15
Литва построит для ВМС поисково-спасательный корабль за более чем 34 млн долларов
Литва построит для ВМС поисково-спасательный корабль за более чем 34 млн долларов
22 июля 2024 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi