Минобороны Британии ожидает серьезное сокращение финансирования

Министерство обороны Великобритании ожидает серьезного сокращения бюджета на модернизацию вооруженных сил.

Министерство обороны Великобритании ожидает серьезного сокращения бюджета на модернизацию вооруженных сил.

Как передает Report, об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в военном ведомстве.

В публикации говорится, что затраты на науку и технологии, исследования и разработки в нынешнем финансовом году (с апреля 2024 по апрель 2025 года) могут быть урезаны примерно на 20%. Журналисты отмечают, что в результате сотни граждан могут потерять свои рабочие места.

"Без этих инвестиций в передовые технологии вооруженные силы рискуют еще больше отстать не только от наших противников, таких как Китай и Россия, но и от наших коллег, таких как американцы", - рассказали госслужащие.

По их словам, сокращение бюджетов сделают государственные вооруженные силы менее боеспособными и будет означать, что Великобритания станет менее безопасной и защищенной.