Минобороны Британии ожидает серьезное сокращение финансирования

Министерство обороны Великобритании ожидает серьезного сокращения бюджета на модернизацию вооруженных сил.
Как передает Report, об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в военном ведомстве.
В публикации говорится, что затраты на науку и технологии, исследования и разработки в нынешнем финансовом году (с апреля 2024 по апрель 2025 года) могут быть урезаны примерно на 20%. Журналисты отмечают, что в результате сотни граждан могут потерять свои рабочие места.
"Без этих инвестиций в передовые технологии вооруженные силы рискуют еще больше отстать не только от наших противников, таких как Китай и Россия, но и от наших коллег, таких как американцы", - рассказали госслужащие.
По их словам, сокращение бюджетов сделают государственные вооруженные силы менее боеспособными и будет означать, что Великобритания станет менее безопасной и защищенной.