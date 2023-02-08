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Минобороны Британии оценит, какие самолеты может передать Киеву

Минобороны Британии оценит, какие самолеты может передать Киеву Представитель британского премьер-министра Риши Сунака заявил, что министерству обороны страны предстоит оценить, какие модели самолетов Лондон в теории мог бы передать Киеву.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 20:37
Минобороны Британии оценит, какие самолеты может передать Киеву

Представитель британского премьер-министра Риши Сунака заявил, что министерству обороны страны предстоит оценить, какие модели самолетов Лондон в теории мог бы передать Киеву.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Премьер-министр поручил министру обороны оценить, какие самолеты мы могли бы выдать, но, чтобы внести ясность, это долгосрочное решение, а не краткосрочная возможность, в которой Украина сейчас больше всего нуждается», — сказал представитель премьера.

Он также отметил, что британские ВВС постараются сократить программу обучения украинских пилотов и начать их подготовку как можно скорее.

Ранее Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит помогать Киеву для достижения военной победы.

Сунак подчеркнул, что целью Британии остается обеспечение победы Украины в этом году.

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