Минобороны Британии: обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом

Министерство обороны Великобритании назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, квалифицировав реакцию Москвы на их поставку в Украину намеренной попыткой ввести в заблуждение.

Министерство обороны Великобритании назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, квалифицировав реакцию Москвы на их поставку в Украину намеренной попыткой ввести в заблуждение.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Там отметили, что подобные снаряды демонстрируют "высокую эффективность" против танков и бронемашин.

"Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать", - отметили в британском Минобороны.