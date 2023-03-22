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Минобороны Британии: обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом

Минобороны Британии: обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом Министерство обороны Великобритании назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, квалифицировав реакцию Москвы на их поставку в Украину намеренной попыткой ввести в заблуждение.
Другие страны
22 марта 2023 г. 00:49
Минобороны Британии: обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом

Министерство обороны Великобритании назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, квалифицировав реакцию Москвы на их поставку в Украину намеренной попыткой ввести в заблуждение.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Там отметили, что подобные снаряды демонстрируют "высокую эффективность" против танков и бронемашин.

"Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать", - отметили в британском Минобороны.

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