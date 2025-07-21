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Минобороны Британии: Лондон уже поставил Киеву средств ПВО на $200 млн

Минобороны Британии: Лондон уже поставил Киеву средств ПВО на $200 млн Великобритания передала Украине средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов на 150 млн из запланированных на этот год £700 млн ($200 млн из $940 млн).
Другие страны
21 июля 2025 г. 16:09
Минобороны Британии: Лондон уже поставил Киеву средств ПВО на $200 млн

Великобритания передала Украине средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов на 150 млн из запланированных на этот год £700 млн ($200 млн из $940 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

Финансирование также будет направлено на закупку новых БПЛА, ремонт и обслуживание уже поставленных вооружений. Само же заявление приурочено к запланированной на 21 июля виртуальной встрече Контактной группы по военным поставкам в Украину в формате "Рамштайн".

В коммюнике приводятся слова министра обороны Великобритании Джона Хили. Он сообщил, что Лондон согласен принять участие в реализации плана президента США Дональда Трампа по приобретению американских вооружений для Украины. "Правительство Великобритании поддерживает эту политику, и мы полностью будем играть нашу роль, чтобы она была успешной, усиливая борьбу Украины прямо сейчас и поддерживая нашу собственную и более широкую европейскую безопасность", - отметил Хили.

Минобороны королевства отчиталось о поставке Украине 50 тыс. военных БПЛА менее чем за шесть месяцев, а также еще 20 тыс. БПЛА, переданных в рамках совместной коалиции под руководством Великобритании и Латвии. В ведомстве также подтвердили, что на встрече в понедельник будет объявлено о новом соглашении с Германией по закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны. Как говорится в релизе, ФРГ выделит на это более 170 млн евро.

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