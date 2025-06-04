О нас

Минобороны Британии: Контактная группа по Украине выделит новую помощь

Минобороны Британии: Контактная группа по Украине выделит новую помощь Страны - участницы Контактной группы по военным поставкам в Украину взяли на себя новые обязательства по оказанию Киеву помощи в размере нескольких миллиардов евро.
Другие страны
4 июня 2025 г. 21:18
Минобороны Британии: Контактная группа по Украине выделит новую помощь

Страны - участницы Контактной группы по военным поставкам в Украину взяли на себя новые обязательства по оказанию Киеву помощи в размере нескольких миллиардов евро.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Контактной группы в формате "Рамштайн".

"Нашу решительность поддерживают союзники в Европе и не только. Сегодня они взяли на себя важные обязательства на миллиарды евро по оказанию помощи Украине в ее борьбе", - сказал он.

Отметим, что заседание прошло под председательством Великобритании и Германии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Саудовская Аравия в июле существенно повысит цены на нефть для Европы
Саудовская Аравия в июле существенно повысит цены на нефть для Европы
4 июня 2025 г. 21:44
ООН приветствует переговоры Путина и Трампа
ООН приветствует переговоры Путина и Трампа
4 июня 2025 г. 21:39
Трамп заявил, что провел разговор с Путиным
Трамп заявил, что провел разговор с Путиным
4 июня 2025 г. 20:52
Трамп попросил Сенат пока не рассматривать законопроект о санкциях по РФ
Трамп попросил Сенат пока не рассматривать законопроект о санкциях по РФ
4 июня 2025 г. 20:20
Швеция будет отправлять своих заключенных в Эстонию
Швеция будет отправлять своих заключенных в Эстонию
4 июня 2025 г. 19:46
На юге Индии из-за давки у стадиона погибли более 10 человек
На юге Индии из-за давки у стадиона погибли более 10 человек
4 июня 2025 г. 19:25
Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,3 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,3 млн баррелей
4 июня 2025 г. 18:54
Зеленский на Рамштайне призвал партнеров ускорить координацию Коалиции желающих
Зеленский на "Рамштайне" призвал партнеров ускорить координацию Коалиции желающих
4 июня 2025 г. 18:32
Парламент Нидерландов поддержал проведение досрочных выборов
Парламент Нидерландов поддержал проведение досрочных выборов
4 июня 2025 г. 18:15
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн
4 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi