Минобороны Британии: Контактная группа по Украине выделит новую помощь

Страны - участницы Контактной группы по военным поставкам в Украину взяли на себя новые обязательства по оказанию Киеву помощи в размере нескольких миллиардов евро.

Страны - участницы Контактной группы по военным поставкам в Украину взяли на себя новые обязательства по оказанию Киеву помощи в размере нескольких миллиардов евро.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Контактной группы в формате "Рамштайн".

"Нашу решительность поддерживают союзники в Европе и не только. Сегодня они взяли на себя важные обязательства на миллиарды евро по оказанию помощи Украине в ее борьбе", - сказал он.

Отметим, что заседание прошло под председательством Великобритании и Германии.