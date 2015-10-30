​Минобороны: более 1,6 тыс. объектов ИГИЛ уничтожила авиагруппа ВКС РФ в Сирии за месяц

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Более 1,6 тыс. объектов инфраструктуры террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) уничтожила авиагруппа Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии за месяц, прошедший с начала операции.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Прошел месяц с начала действий российской авиагруппы в САР и настало время подвести некоторые итоги. Всего за месяц наши самолеты совершили 1391 боевой вылет, уничтожив при этом 1623 объекта террористов", - сказал Картаполов.

По его словам, в это число входят 249 различных пунктов управления и узлов связи, 51 лагерь для подготовки террористов, 35 заводов и мастерских, где террористы изготавливали самодельные взрывные устройства, 131 склад боеприпасов и топлива, а также 371 опорный пункт и укрепленный узел, 786 полевых лагерей и различных баз.