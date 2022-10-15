Минобороны Беларуси сообщило о прибытии в страну первых эшелонов с военными РФ

Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белорусь.

Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белорусь.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в субботу в Минобороны республики.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, "напомним, решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах".

Как сообщалось, 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".