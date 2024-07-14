Минобороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной

Министерство обороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной на юге страны в места постоянной дислокации.

Министерство обороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной на юге страны в места постоянной дислокации.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания под руководством президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

"Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которого составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - пояснил министр.

По его словам, на прежних местах останутся незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки на южной границе.

Ранее А.Лукашенко заявил об устранении напряженности на границе с Украиной.

"После нашей определенной работы украинцы отвели свои вооруженные силы и дополнительные войска от нашей границы, к которой они были переброшены, и вообще вывели их из зоны белорусско-украинской границы", - отметил он.