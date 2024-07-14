О нас

Минобороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной

Минобороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной Министерство обороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной на юге страны в места постоянной дислокации.
Другие страны
14 июля 2024 г. 02:16
Минобороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной

Министерство обороны Беларуси приступило к отводу войск от границы с Украиной на юге страны в места постоянной дислокации.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания под руководством президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

"Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которого составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - пояснил министр.

По его словам, на прежних местах останутся незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки на южной границе.

Ранее А.Лукашенко заявил об устранении напряженности на границе с Украиной.

"После нашей определенной работы украинцы отвели свои вооруженные силы и дополнительные войска от нашей границы, к которой они были переброшены, и вообще вывели их из зоны белорусско-украинской границы", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi